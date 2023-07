E-Bike-Tour um den Daniel: Unterwegs im Außerfern

Der gut ausgeschilderte Bikeweg führt uns vorbei am Campingplatz in Richtung Neidernach-Grießen bis nach Ehrwald. Dabei handelt es sich um eine schöne Strecke entlang der Mittenwaldbahn, die nach Garmisch führt, verbunden mit einem wunderbaren Kanada-Feeling abseits jeglicher Zivilisation. Von Ehrwald nach Lermoos und weiter nach Bichlbach geht es mal rauf und dann wieder runter in Richtung unseres Ziels nach Heiterwang.