Bürgerkriegsähnliche Zustände in Frankreich

„Guerre civil“, also Bürgerkrieg, herrsche in den französischen Vorstädten, in jenen Banlieues, in denen sich seit Jahrzehnten migrantische Parallelgesellschaften entwickelt haben. So hören wir es aus Teilen der französischen Polizei-Gewerkschaft. Seit einer Woche, seit dem Tod eines 17-Jährigen durch Polizeischüsse, brennen in Frankreich allnächtlich Autos, werden Auslagen eingeschlagen und sogar Rathäuser angegriffen. Fazit: Tausende Festgenommene und über 100 verletzte Polizisten.