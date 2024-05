Betrunkener kracht in Auto – Lenkerin verletzt

Zu dem Unfall kam es am Sonntag kurz nach 15 Uhr an einer Kreuzung in Schwoich. Die 27-Jährige fuhr auf der Landesstraße 208 in Richtung Norden. Zur gleichen Zeit kam der 67-Jährige von der Gemeindestraße zur Kreuzung. Die beiden Autos kollidierten.