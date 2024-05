Kickl wird kein Wilders

ANDERERSEITS ist es demokratiepolitisch schon bedenklich, wenn kleinere politische Gruppierungen den mit beträchtlichem Wählervertrauen ausgestatteten Wahlsieger nötigen können, auf die Führung der Regierung zu verzichten. Und was Österreich betrifft, so könnte Herbert Kickls Wahlsieg noch deutlicher ausfallen als der von Geert Wilders. Und mit dem Verzicht auf die Kanzlerschaft haben die Freiheitlichen hierzulande vor gut 20 Jahren unter Jörg Haider schlechte Erfahrungen gemacht. Eine blaue Regierung also wohl nur mit Kickl.