Teenager lieferte sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Ein jähes Ende fand eine Verfolgungsjagd, die sich ein 17-jähriger Raser am Pfingstsonntag mit der Polizei in Schwaz lieferte: Der Teenager und seine beiden Beifahrer prallten frontal in eine Mauer, wobei ein 19-Jähriger und eine 17-Jährige verletzt wurden. Wie sich herausstellte, besitzt der Unfalllenker keinen Führerschein.