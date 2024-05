Wüthrich offen: „Ich habe viel durchmachen müssen“

Der oft von Verletzungen geplagte Wüthrich war im Sommer 2020 von Perth Glory aus Australien ablösefrei in die Steiermark gewechselt und entwickelte sich in der Innenverteidigung zum unumstrittenen Leader. In den Jahren zuvor war er mit den Young Boys dreimal Schweizer Meister geworden, in der Königsklasse reichte es aber nur zu einem Kurzeinsatz. Als in der Grazer Arena die Champions-League-Hymne ertönte, verspürte er Gänsehaut. „Es ist eine riesige Vorfreude da“, betonte Wüthrich.