Mit 220 km/h davon gerast: aber Lenker behält Auto

Am Pfingstmontag um 1 Uhr früh sahen Polizisten, wie auf der A1 von Salzburg kommend in Fahrtrichtung Wien, unmittelbar nach der Auffahrt der A7 ein PKW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit dahinschoss. Bei der Nachfahrt konnte eine Höchstgeschwindigkeit von 220 km/h im Bereich einer 130 km/h Beschränkung seitens der Polizei-Streife festgestellt werden. Der Flitzer konnte schließlich im Bereich Asten angehalten werden.



Alko-Test verlief positiv

Ein mit dem 26-jährigen rumänischen Lenker aus dem Bezirk St. Johann im Pongau (Sbg.) durchgeführter Alkotest verlief positiv. Zudem war der Rumäne nicht in Besitz einer gültigen Lenkberechtigung. Da die Polizisten beim Lenker weiters Symptome feststellten, die auf eine Beeinträchtigung durch Suchtgift hinweisen, wurde der Lenker einem Amtsarzt vorgeführt. Dieser bestätigte nach seiner Untersuchung, dass der Lenker nicht fahrtauglich ist.



Drogen hatte er auch intus

Zudem verlief ein Suchtgifttest positiv. Dem 26-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und er muss nun mit einer Reihe von Anzeigen rechnen.