Argentiniens Präsident sorgt in Spanien für Eklat

Bei seiner viel bejubelten Rede kritisierte der 53-Jährige am Sonntag in aller Schärfe die linke Regierung Spaniens und bezeichnete die Frau von Ministerpräsident Pedro Sánchez, Begoña Gómez, als „korrupt“. Zwar nannte er die 49-jährige First Lady nicht direkt beim Namen, aber die Anspielung war eindeutig.