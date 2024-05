OÖ: Zweiter Stadelbrand innerhalb von drei Nächten

Neun Feuerwehren waren in der Nacht auf Pfingstmontag mit dem Löschen eines brennenden alten Stadels bei einem Bauernhof in Diersbach (Bezirk Schärding) in OÖ beschäftigt. Zwei Tage zuvor hatte in der Nachbargemeinde Kopfing bereits ebenfalls ein alter Stadel gebrannt. Zufall?