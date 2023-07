Zahnärzte verhandeln nun doch über den Notdienst

Mittwoch wird verhandelt

Die erste Gelegenheit dazu bietet sich schon morgen: Am Mittwoch findet eine Gesprächsrunde statt. Die Zahnärztekammer fordert außerordentliche Zahlungen sowie generelle Tariferhöhungen. Um wie viel Geld es genau geht, will sie nicht verraten. Nur so viel: „Wenn die Verhandlungen erfolgreich verlaufen, werden wir das Notdienstzentrum nicht schließen beziehungsweise wieder eröffnen.“ Die ÖGK hatte bereits zuvor signalisiert: „Wir haben Verhandlungen nie abgelehnt.“