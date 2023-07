Vom Gefängnis über die AS Roma nun zum LASK?

Flucht aus Afrika mit 14

Nach dem Tod seines Vaters stürzt sich der kleine Ebrima als 14-Jähriger allein in eine lebensgefährliche Flucht um den Traum vom Fußball zu verwirklichen. Mit dem Bus ging’s von Gambia nach Lybien. „Ich hatte zahlreiche Angst-Momente“, erzählt er Jahre später in einem Video. Was folgte war viel schlimmer: Noch in Lybien wurde er in ein Flüchtlingsgefängnis gebracht, wo es am Tag ein Brot gegeben hatte und man von bewaffneten Typen bewacht wurde.