Ländle startet mit sechs Medaillen in Titeljagd

Gleich in ihrem ersten Bewerb sicherte sich Chiara Schuler Gold in Salzburg-Rif über 100 Meter Hürden - ihr sechstes in dieser Altersklasse. Im Finale lief die Hörbranzerin mit 13,78 Sekunden zudem die drittbeste Zeit ihrer Karriere. Im Weitsprung erwischte die U23-EM-Starterin keinen guten Tag und verpasste mit 5,76 Meter nicht nur die Titelverteidigung, sondern auch das Podest. Besser lief es mit der Kugel - zwar konnte die 22-Jährige auch hier ihren Vorjahrestitel nicht verteidigen - mit 13,22 Meter gab es aber Silber.