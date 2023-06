Musk gegen Zuckerberg: Auf IHN setzt Fadi Merza!

Es klingt zu irre, um wahr zu sein: Elon Musk, der 230 Milliarden US-Dollar schwere Chef von Tesla, Twitter und SpaceX, will sich in einem MMA-Käfig mit Meta-Boss Mark Zuckerberg (110 Milliarden) prügeln. Vorausgegangen war ein virtuelles Geplänkel zwischen den Tech-Granden rund um einen möglichen „Twitter-Klon“ von Meta. Daraufhin forderte Musk Zuckerberg zu einem Cage Fight, was dieser über die Sozialen Medien prompt annahm: „Schick mir den Ort!“