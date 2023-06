Für Spiel des Jahres wurde Urlaub verkürzt

Fix ist bereits: Für die ersten 200 Fans, die in Pichl die fan.at-App am Handy installiert haben und ihrem Lieblingsverein folgen, gibt’s ein Freibier beim Test-Hit, bei dem 3€ pro Eintrittskarte an den wohltätigen Verein „Rollende Engel“ gehen. Frauen und Kinder haben freien Eintritt!