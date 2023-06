Tirol: Zigarette löst Brand auf Lkw-Ladefläche aus

Erneut Feueralarm auf der Inntalautobahn im Tiroler Unterland: Nachdem in der Nacht auf Donnerstag ein Lkw-Auflieger in Kundl völlig abgebrannt war, musste am Vormittag die Feuerwehr Schwaz zu einem Einsatz ausrücken. Eine aus dem Fenster geworfene Zigarette hatte auf der Ladefläche eines Pritschenwagen einen Brand ausgelöst.