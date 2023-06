Lkw ging auf Autobahn in Flammen auf - Totalsperre

Feueralarm in der Nacht auf Donnerstag auf der Inntalautobahn im Tiroler Unterland: Bei Kundl (Bezirk Kufstein) ging ein Lkw-Auflieger in Flammen auf. Die A12 musste zwischenzeitlich in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden. Aufgrund des Lkw-Rückstaus kam es in der Früh noch dazu zu einem schweren Auffahrunfall.