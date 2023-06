Volkswagen drosselt Produktion von Elektroautos

Die Belegschaft sei darüber am Montag informiert worden, so der Betriebsrat. Während die Produktion von Verbrennermodellen, etwa des Passat, demnach unverändert weiterläuft, sollen die dreiwöchigen Werksferien für die Beschäftigten im E-Segment auch um eine Woche verlängert werden. Zudem sollen rund 300 der aktuell 1500 Leiharbeiter in Emden ab August nicht weiterbeschäftigt werden.