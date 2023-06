Adele: Pilzinfektion wegen engen Bühnenkostümen

„Das geht nirgendwo hin“

Als die Künstlerin am Wochenende auf der Bühne des Kolosseums im Caesars Palace zum Publikum sprach, erzählte der Star: „Wenn ich meine Shows mache, dann trage ich natürlich Spanx, damit es mir passt. Und ich schwitze viel und das geht nirgendwohin. Also sitze ich im Grunde einfach in meinem eigenen Schweiß. Und mein Arzt hat mir Jock Itch verschrieben. Es sieht also so aus, als wäre ich im Grunde ein Athlet, also muss ich mir das selbst auftragen. Ich weiß nicht, warum zum Teufel ich euch das gerade erzählt habe!“