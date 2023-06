Auto erfasste Radler frontal - schwer verletzt

Ein schrecklicher Unfall hat sich am Sonntag in Höchst (Vorarlberg) ereignet. Ein Pkw erfasste beim Überholen in einer Linkskurve einen entgegenkommenden Radfahrer frontal. Der 61-jährige Radfahrer erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Ausmaßes. Die Rettung brachte ihn ins LKH Bregenz.