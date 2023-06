Edler Sekt kommt ab dem Jahr 2025 aus Müllendorf

Das Burgenland ist stolz

Gestern war’s so weit, in Anwesenheit der Geschäftsführer Benedikt Zacherl und Stephan Dubach sowie Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann und Bürgermeister Werner Huf wurden die Arbeiten eingeleitet. „Wir sind stolz, ein renommiertes Unternehmen wie Schlumberger im Burgenland begrüßen zu dürfen. Die Ansiedlung der neuen Produktionsstätte ist ein großer Gewinn und verdeutlicht die Attraktivität des Burgenlandes als Wirtschaftsstandort“, so Schneemann.