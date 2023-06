Minus im Online-Handel vorübergehendes Phänomen

Der Onlinehandel hat im Vorjahr etwas an Bedeutung eingebüßt: Der Onlineanteil an den österreichischen Konsumausgaben ging von 16,5 auf 15 Prozent zurück. Doch diese Entwicklung ist trügerisch, so eine aktuelle Studie von Regio Data. Schließlich profitierte der Onlinehandel in den vergangenen Jahren von der Corona-Pandemie bzw. den damit verbundenen Lockdowns. Aber mittelfristig werde der Onlineanteil - Lebensmittel ausgenommen - rund 50 Prozent betragen.