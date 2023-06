Wird mit Babler der linkslinke Traum wahr?

Babler wird keinen einzigen FPÖ-Wähler ansprechen

Deswegen müsste die SPÖ Wechselwähler von rechts zu sich herüberlocken. Was unter einem migrationskritischen Hans Peter Doskozil vielleicht sogar gegangen wäre, ist mit dem Doch-Doch-Nicht-Marxisten Andreas Babler denkunmöglich! Wenn er nach der nächsten Wahl regieren will, muss er sich also etwas anderes einfallen lassen …