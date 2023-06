Katze verendet in Flammen: Suche nach Feuerteufel

Tote Katze in Wohnung gefunden

Anschließend wurden die Ermittlungen vor Ort von den Brandermittlern des Landeskriminalamtes Wien übernommen: Zwei Brandherde innerhalb der Wohnung wurden ausfindig gemacht. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich die Eigentümer zum Glück nicht in der Wohnung, es gab keine Verletzten. Tragischerweise befand sich während des Vorfalls aber eine Katze in dem Heim. Sie verendete in den Flammen.