Nach 70-Meter-Absturz: Lenker (83) marschiert heim

Spektakulärer Unfall am Sonntagabend in Kundl im Tiroler Bezirk Kufstein: Ein 83-jähriger Einheimischer geriet mit seinem Auto über den Rand eines einspurigen Fahrweges hinaus, woraufhin das Fahrzeug 70 Meter über einen Abhang abstürzte. Ein Baum verhinderte einen weiteren Absturz in die darunterliegende Schlucht! Bemerkt wurde der Unfall erst Montagfrüh von einem Radfahrer - der Pensionist war nach dem Unfall nach Hause gegangen.