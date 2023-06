5 Sterne Luxusurlaub - ein Sommertraum in Tirol

Volles Programm

Sportliche Aktivitäten oder ein entspannender Tag im Wellnessbereich des Hotels? Oder warum nicht beides? Nutzen Sie alle Vorteile der inkludierten Super. Sommer. Card. und starten Sie einen Wander- und Erlebnistag in den Tiroler Bergen. Fahren Sie mit einer der zehn Bergbahnen in Serfaus-Fiss-Ladis, nehmen Sie an geführten Wanderungen teil oder erforschen Sie Ihre Grenzen beim Biken. Nach einem anstrengenden Tag bietet der über 3.000 Quadratmeter große Spa- und Wellnessbereich des Hotels alle Möglichkeiten, sich wieder zu erholen. Wie wäre es mit einem osmanischen Dampfbad, einem Besuch der Panorama Sauna oder dem Verweilen und Relaxen in den Innen- und Außenschwimmbädern?