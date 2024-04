Vogelgrippe hat sich bereits Säugetieren angepasst

Die Gefahr liege dabei gar nicht so sehr in der Übertragung über die Milch, sondern durch die weitere Anpassung an Säugetiere, was dazu führen könnte, dass die Vogelgrippe sich auch bei Menschen ausbreitet. Man dürfe das nicht ausschließen und müsse Personen und Kühe in den betroffenen Gebiete viel mehr testen, um eine etwaige Ausbreitung zu stoppen: „Die Welt, in der wir derzeit leben, ist nicht bereit für eine weitere Epidemie oder Pandemie“, so Eckerle.