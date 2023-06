TU Graz will E-Autos zum Laden auf Schiene bringen

Einige technische Lösungen sind bereits entwickelt oder zumindest konzipiert worden: In Kooperation mit dem Projektpartner easelink aus Graz ist eine Ladelösung entstanden, bei der ein nachrüstbarer Rüssel an der Unterseite des Autos sich auf eine Ladeplattform am Boden des Zugwagons absenkt. Dadurch gibt es keine steife Steckverbindung und Kabelwerk, wodurch das Risiko für Schäden am Fahrzeug durch die Bewegungen bei einer Zugfahrt - etwa durch Scheuern am Lack - entfällt.