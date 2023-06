Warum dieser Chatbot der KI-Gewinner sein könnte

Microsoft-Mitgründer Bill Gates ist überzeugt, dass die KI-Entwicklung in naher Zukunft einen Punkt erreichen könnte, an dem niemand mehr Suchmaschinen nutzen oder online einkaufen muss. Anstatt bei Google nach Informationen zu suchen oder bei Amazon Hundefutter zu bestellen, würden Nutzer stattdessen mit einem digitalen Assistenten kommunizieren, der die relevanten Informationen weitergibt oder die anstehende Aufgabe erfüllt, so der 67-Jährige kürzlich in einer Rede auf der Veranstaltung „AI Forward“ in San Francisco.