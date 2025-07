Ein rasender Ritt zwischen Tod und Verdammnis

Ein Finanztycoon wird von Panikattacken geplagt, denn er glaubt, in wenigen Stunden zu sterben. Nun stellt er ähnliche Fragen wie der „Jedermann“ am Salzburger Domplatz. Regisseur Ulf Dückelmann zieht bei der aktuellen Produktion „Jedermann 25“ für Theaterzeit in der Messehalle Freistadt alle Register.