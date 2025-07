Welche Rechte Mitarbeiter beim Urlaubnehmen haben

Gesetzlich haben Beschäftigte in Österreich Anspruch auf fünf Urlaubswochen, ab 25 Dienstjahren sind es sechs. So oder so: Die freien Tage sind vielen sehr kostbar. Wie kann man sie am besten nutzen und welche rechtlichen Fallen lauern im Urlaubsrecht? Irmgard Pracher, Arbeitsrechtsjuristin und Anwältin bei LeitnerLaw in Linz, gibt in der „Krone“ zum Start der Sommersaison Auskunft.