MG 4 Electric wird optimiert und aufgewertet

Der MG 4 Electric gehört zu den günstigsten elektrischen Kompaktwagen am Markt. Jetzt hat ihn der chinesische Hersteller überarbeitet - bzw. optimiert, wie es so schön heißt. Der Lenkassistent, der im letzten Test so miserabel funktioniert hat, soll bereits upgedatet worden sein. Nun kommen noch einige Neuerungen hinzu.