Burgenländer war mit neuem Papst schon Steak essen

Neuer Pop-Star der Kirche

Welchen Eindruck hat der Neo-Pontifex damals auf ihn gemacht? „Papst Leo XIV. ist kein Riese. Trotzdem ist er ein Mann mit der Ausstrahlung eines Menschen, der weiß, was er will. Er muss seine Mitwelt nicht beschwören, in ihm etwas Besonderes zu sehen. Er ist es einfach, weil er in sich ruht und seine Kraft von innen herausströmen lässt. Das unterscheidet ihn von anderen VIPs, die jeden Auftritt als Bühne nutzen, um Eindruck zu schinden.“