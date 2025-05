Max Verstappen hat „ein richtig großes Problem“

Piastri für Verstappen „ein richtig großes Problem“

In Miami gewann Piastri sein drittes Rennen in Folge. Nach seinen Erfolgen in Bahrain, Saudi-Arabien und nun in Florida sowie jenem im März in Shanghai ist Piastri zum WM-Favoriten aufgestiegen. „Er ist für Verstappen ein richtig großes Problem. Verstappen weiß genau: Mit Piastri ist nicht gut Kirschen essen“, sagt der 36-fache GP-Starter und Formel-1-Experte Christian Danner gegenüber sport.de.