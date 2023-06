Trio nach Einbruch in Tankstelle auf der Flucht

Drei Männer haben bei einer Polizeikontrolle in der Nacht auf Dienstag in Neuhaus am Inn (Landkreis Passau) die Flucht ergriffen. Sie sollen zuvor in eine Tankstelle im benachbarten Schärding in Oberösterreich eingebrochen und einen Tresor entwendet haben. Dann fuhren sie mit ihrem Wagen offensichtlich über die Grenze nach Bayern, wo sie kurz nach ihrer Einreise um etwa 1.00 Uhr in die Kontrolle gerieten und flüchteten.