Wenn es in der Wohnung zu heiß wird

Ein Standort spziell für Frauen

Die Stadt eröffnet ab Juni zwei „Coole Zonen“. Hier haben Wiener die Möglichkeit, sich für einige Stunden in kühlen Innenräumen vor großer Sommerhitze zu schützen. Die ersten beiden Coolen Zonen befinden sich im WieNeu+ Gebiet „Grätzl 20+2“ in der Leopoldstadt und in der Brigittenau. Der Kühlraum in der Greiseneckergasse 5 (Wien 20) ist von Juni bis August in Betrieb. Jener am Volkertplatz 13 (Wien 2) ist Juli und August geöffnet. Diese Coole Zone ist nur für Frauen zugänglich. Die Öffnungszeiten sind jeweils 12 bis 20 Uhr.