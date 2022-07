Darum leiden die Wiener am meisten unter der Hitze

In Wien könnte es bald so heiß wie in Skopje werden

Eine Studie der ETH Zürich aus dem Jahr 2019 zeichnet ein äußerst düsteres Bild. Weil Wien zu den hitzeanfälligsten Städten Europas zählt, ist die Hitze hier auch viel spürbarer und gefährlicher. Die Wissenschaftler gehen bis zum Jahr 2050 insgesamt von einer Erhöhung der durchschnittlichen Jahrestemperatur um 2,3 Grad aus. Wien läge aber mit einem Anstieg der im heißesten Monat des Jahres registrierten Höchsttemperatur von plus 7,6 (!) Grad im Spitzenfeld in Europa. Weltweit wurden 520 Metropolen untersucht. Bei uns könnte es daher bis 2050 ähnlich heiß werden wie in der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje. Das liegt aber rund tausend Kilometer weiter südlich!