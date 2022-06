Intensivstationen droht nun der Hitzekollaps

Corona hat die heimische Gesundheitsversorgung an seine Grenzen gebracht - nicht nur in Bezug auf die Infrastruktur, sondern auch aus personeller Sicht. In vielen Krankenhäusern herrschte Ausnahmezustand, und es wird noch lange dauern, um alles aufzuarbeiten. So mussten mangels freier Intensivbetten viele Operationen verschoben werden.