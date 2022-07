Weshalb Wiens natürliche Klimaanlage streikt

Stadt will bauliche Blockaden verhindern

In der Vergangenheit wurde bei der Stadtplanung wenig Rücksicht auf natürliche Kaltluftschneisen gelegt. Doch neueste Klimamodelle ermöglichen Experten, Luftverwirbelungen sogar an einzelnen Gebäuden und Straßenecken zu messen. Hier will die Stadt Wien nun ansetzen. Wiens Klimadirektor Andreas Januskovecz: „Wir arbeiten derzeit in enger Abstimmung mit Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky an einer Software, um in Zukunft bei der Stadtplanung genau solche Frischluftschneisen zu ermöglichen oder zu bewahren.“