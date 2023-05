„Wir wälzen Mehrkosten nicht auf die Eltern ab!“

„Wieder einmal zeigt der kleine schwarze Nachbar dem großen roten Wien, wie man soziale Politik und Menschen spürbar entlastet“, ist ÖVP-Bürgermeister Hannes Koza aus Vösendorf stolz. Und aus Sicht vieler Eltern kann es das auch sein. Denn während die benachbarte Großstadt Wien zuletzt die gestiegenen Rohstoffkosten ab Herbst einfach auf die Essenskosten in Kindergärten aufschlägt, geht die Vorstadtgemeinde einen anderen Weg. In Vösendorf wird es aber nicht nur keine Erhöhung geben, wie der Ortschef in Gespräch mit der „Krone“ verriet.