Security-Management an Klinik: Schon etwas kurios!

„Part of the game“

Was für die Bevölkerung schier unglaublich klingt und durchaus für beängstigende Emotionen sorgt, ist für die Klinik-Verantwortlichen „Alltag“ - zumindest für jene der Tirol Kliniken. Allein am vergangenen Donnerstag gab es an der Klinik Innsbruck „mehrere ernst zu nehmende Vorfälle, bei denen verfeindete Parteien involviert waren“, betont Johannes Schwamberger, Sprecher der Tirol Kliniken. Derartige Geschehnisse seien laut ihm „part of the game“, sie gehören somit zum Beruf dazu. Und sie nehmen seit Jahren zu. Gleichzeitig betont er: „Wir haben stets immer alles komplett unter Kontrolle.“