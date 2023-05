„Es dauert nicht mehr lange, bis etwas passiert“

Wie sieht es mit der Sicherheit in den Spitälern der Tirol Kliniken aus? Laut Anfragebeantwortung gibt es ein Sicherheitskonzept, das dringend nötig ist! Denn rund 70 Übergriffe wurden im vergangenen Jahr allein an der Universitäts-Klinik in Innsbruck gezählt. Die Zahl aggressiver Handlungen steigt laut den Verantwortlichen bereits seit einigen Jahren stetig an.