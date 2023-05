Wetterextreme werden bald schon „normal“

Hohe Wolkentürme

An ein eher mühsames Wetter wie heuer mit viel Regen, dazwischen blitzartig heißen Tagen und in Folge kräftigen Gewittern mit viel Blitz und Hagel müssten wir uns gewöhnen, meint Christian Brandstätter, Geschäftsführer von METEO-data in Seewalchen: „Der Klimawandel ist einfach da. Seit Februar, März ist das Wetter unregelmäßig. Es baut sich kein richtiges Hoch auf, und so wie es derzeit aussieht, ist auch keines in Sicht. Durch die hohe Luftfeuchtigkeit und die Hitze an sonnigen Tagen bauen sich Wolkentürme auf, die 13, 14 Kilometer hoch werden. Wenn sich diese entladen, dann geht’s richtig rund.“