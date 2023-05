Ältere Dame spendete 1400 Euro für Software

Investition in die Zukunft

Eine ältere Dame aus dem Bezirk Steyr-Land meldete sich zu Wochenbeginn telefonisch bei dem Schulleiter und eröffnete ihm, dass sie die benötigten 1400 Euro für Lizenzen des Microsoft Office-Pakets überweisen würde. Sie sei selbst zweimal in ihrem Leben zum Flüchtlingskind geworden, nämlich 1945 und 1948, und wisse, wie wichtig die Förderung und Unterstützung von Migrantenkindern sei. Sie würden dringend in Wirtschaft und Pflege gebraucht, ihre Ausbildung sei eine wichtige Investition in die Zukunft. Danke!