Tausend neue SPÖ-Mitglieder sind mitten im Sturm

Babler und Doskozil wollen das so

Was herausgekommen ist beim Bundesparteivorstand, nämlich nun doch eine Kampfabstimmung am außerordentlichen Parteitag am 3. Juni in Linz, kommentierte Lindner auf der Rückfahrt von Wien gegenüber der „Krone“ so: „Für beide, sowohl Doskozil als auch Babler, ist das nun eine mögliche Vorgangsweise, die Entscheidung am Parteitag herbeizuführen. Das ist eine gemeinschaftliche Entscheidung und insoferne kann ich das mitvertreten.“ Lindner war wichtig, dass es beim 3. Juni bleibt, damit es rasch zu einer Klärung komme, „damit wir dann endlich zu Teamorientierung und einer breiteren Aufstellung aller beteiligten Gruppen kommen.“ Er macht aber kein Hehl daraus, dass er den Prozess mittlerweile „mühsam und langwierig“ finde.