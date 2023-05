Gerichtsvollzieher entdeckte Profi-Hanfplantage

Am Dienstag um 9 Uhr wurde in einem Mehrparteienwohnhaus in Lambach eine Zwangsdelogierung durch den Gerichtsvollzieher des Bezirksgerichtes Wels durchgeführt. Bei der Räumung konnte eine Cannabisplantage im Schlafzimmer des 33-Jährigen durch den Gerichtsvollzieher aufgefunden werden, weshalb die Polizei darüber telefonisch in Kenntnis gesetzt wurde.