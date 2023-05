Auto fuhr mitten auf Straße: Kollision mit Bikerin

Ereignet hat sich der Unfall kurz vor 16.30 Uhr. Der 22-Jährige fuhr mit seinem Auto auf einer Gemeindestraße in Kematen in Richtung Westen. Zur selben Zeit fuhr die 57-Jährige mit dem Motorrad in die Gegenrichtung. „Nachdem der Pkw-Lenker laut Zeugenaussagen in der Mitte der Fahrbahn gefahren war, kam es zu einer Kollision“, heißt es von der Polizei.