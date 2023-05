Autofahrer prügelten sich, bis sie am Boden lagen

Auf der wegen Bauarbeiten aktuell gesperrten Autobahnabfahrt Wels West auf der A…8 kam es am Freitag gegen 14.30 Uhr zu einer Rangelei zwischen zwei Autofahrern. Die beiden „Helden“ hatten sich zuvor mehrfach gegenseitig überholt – bis der Vorausfahrende, ein Italiener (35, aus Wien) seinen Wagen an der Abfahrt anhielt. Sein Kontrahent, ein in Deutschland wohnhafter Österreicher (32), bremste ebenfalls. Die beiden Streithähne stiegen aus ihren „Boliden“ aus und gingen sofort aufeinander los.