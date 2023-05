Ein 19-Jähriger soll der „Magnolien-Mörder“ sein

Der Botanik-Thriller scheint geklärt: In der Nacht vom 19. auf den 20. August 2022 war die Magnolie am Perger Hauptplatz in einer Höhe von etwa einem Meter umgeschnitten worden. Jetzt dürfte der „Magnolien-Mörder“ entlarvt sein. Es soll sich um einen 19-Jährigen aus dem Bezirk Perg handeln, der aus purer Fadesse den edlen Baum so grausam malträtiert haben soll.