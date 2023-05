Drei Monate nach Raub: Vier Verdächtige entlarvt

Zur Brutalo-Tat war es in der Nacht zum 25. Februar gegen 1.30 Uhr vor einem Lokal in der Innsbrucker Amraser Straße gekommen. Zwei 16-jährige Burschen wurden damals von mehreren Unbekannten - darunter zwei Frauen - angegriffen, durch Schläge verletzt und beraubt. „Nachdem einem Opfer das Mobiltelefon entwendet worden war, flüchteten die unbekannten Personen“, so die Ermittler damals. Eine Fahndung verlief zunächst negativ.