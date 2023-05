„Altach wird in dieser Saison nicht absteigen“

Platz zwei in der Schweizer Challenge League mit drei Punkten Vorsprung auf einen Nichtaufstiegsplatz. Und zu spielen sind noch - wie in Österreich - drei Runden. Die Tabelle gegen Saisonende 2022/23 gefällt Ludovic Magnin wesentlich besser als jene vor Jahresfrist. Was nicht verwundert, denn der Schweizer steht mit dem FC Lausanne-Sport vor dem Aufstieg in die Super League: „Wir haben es selbst in der Hand“, sagt Magnin, der am Freitagabend mit seinem Team (mit den Ex-Altachern Dabanli, Nanzyiamo und Gaudino) bei Mittelständler Thun den nächsten Schritt setzen kann.